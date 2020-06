Syn Małgorzaty Rozenek PRZEZ PRZYPADEK pokazał WÓZEK "Dzidziusia Majdana"! (FOTO)

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak patrzę na te prawie gola kobietę z wylewającymi się cyckami to myślę sobie jak patrzą na to jej synowie? Przecie onj też mają dostęp do neta, a poza tym widzą matkę łażąca tak po domu. Trzeba mieć jednak umiar i myśleć że moje dzjci reż to kiedyś zobaczą. Oni muszą czuć się strasznie zażenowani. I to nie są zdjęcia z plaży tylko negliż prosto z loża małżeńskiego. A to raczej powinno zostać między małżonkami w sypialni