Małgorzata Rozenek w kusej spódniczce eksponuje SZCZUPŁE nogi w drodze do kliniki medycyny estetycznej (ZDJĘCIA)

Tymczasem pracowita niczym pszczółka Rozenek już zdążyła zaangażować się w nowy projekt. Celebrytka szykuje się właśnie do poprowadzenia programu o in vitro . Gonia już zdążyła się nawet podzielić z instagramowymi fanami kilkoma ujęciami z planu.

Po krótkim pobycie w Krakowie gwiazda zdążyła już wrócić do Warszawy. W poniedziałek paparazzi uwiecznili moment, jak 43-latka wysiada z białego BMW, po czym zmierza do kliniki medycyny estetycznej. Celebrytka nie byłaby sobą, gdyby nie zaprezentowała dopieszczonego w każdym calu look'u. Matka trójki dzieci miała na sobie białą koszulę, do której dobrała oversizową marynarkę i pasującą, prążkowaną spódnicę. Elegancką stylizację przełamały długie, skórzane kozaki z przymocowanymi przy kostkach łańcuchami.