Małgorzata Rozenek w obcisłym zestawie odbiera świeżo zakupione DRZEWA do nowego ogrodu (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek ma teraz wiele powodów do zadowolenia. Celebrytka miała sobie zapewnić zaporową pensję od TVN-u, gdy wyszło na jaw, że prowadzi negocjacje z Polsatem w sprawie transferu. Co więcej w kuluarach krążą słuchy, że "Perfekcyjnej" w końcu udało się dobić swego i przekonać szefostwo, by wreszcie powierzono jej stanowisko prowadzącej "Dzień Dobry TVN".