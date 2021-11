Małgorzata Rozenek w przykrótkiej piżamce w kropki i pluszowych kapciach żegna Radzia przed domem (ZDJĘCIA)

Małgorzata Rozenek bez wątpienia nie boi się ciężkiej pracy. Aby jej konto się zgadzało, celebrytka wypełnia swój grafik po same brzegi, regularnie uczestnicząc w lukratywnych projektach i bywając na ściankach. Z uwagi na ogromną popularność każde wyjście z domu matka trójki dzieci traktuje jak potencjalną okazję do ulicznej sesji zdjęciowej, przez co rzadko kiedy mamy sposobność uświadczyć widoku "nieogarniętej" Małgosi.