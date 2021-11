Małgorzata Rozenek spędzi Boże Narodzenie W TROPIKACH: "Wsiadamy w samolot i lecimy NA MIESIĄC do Azji"

Sklepy już zaczynają szykować się na nadchodzące wielkimi krokami Boże Narodzenie. W stanie pełnej gotowości są także nasze polskie gwiazdy, u których planowanie świąt zaczyna się często jeszcze w październiku. Wyjątkowo wcześnie w tym roku zabrała się za to Małgorzata Rozenek . Gospodyni Projektu Lady zdradziła w rozmowie z Pudelkiem, że postanowiła przesunąć bożonarodzeniowy kalendarz o dwa tygodnie do przodu. Na końcówkę grudnia ma już bowiem zupełnie inne plany.

Kochamy tradycyjne święta. Kocham święta Bożego Narodzenia. Każda okazja do celebracji jest dobra i wartościowa. Służy temu, żeby upiększać sobie życie, ale w tym roku planujemy wyjechać. Po lockdownie, po tym wszystkim jesteśmy spragnieni słońca, jesteśmy spragnieni tropików .

Do wigilijnego stołu Gosia , Radzio i reszta ferajny zasiądą całe 10 dni wcześniej od reszty rodaków. Mają przy tym ogromną nadzieję, że rosnąca znów na sile pandemia koronawirusa nie pokrzyżuje ich urlopowych planów.

W tym roku przyspieszamy święta. Już od początku grudnia będziemy mieli dekoracje świąteczne w domu. Wigilię będziemy obchodzić z naszą rodziną 14 grudnia, bo już 15 wsiadamy w samolot i wylatujemy na miesiąc do Azji , jeżeli nie zamkną świata. A patrząc na sytuację galopującą epidemiologiczną, nie zdziwiłabym się, gdyby tak się stało - przyznaje z wyrzutem Rozenek.

Jak wygląda to u Was w domach? Też planujecie zasiąść do wigilijnego stołu dwa tygodnie wcześniej?