Małgorzata Rozenek wciska fanom strój... w PUDELKI! 700 złotych za CZYSTĄ WISKOZĘ

Ta starszawa kobieta, koszmarnie zniszczona dziesiątkami operacji plastycznych i setkami zabiegów kosmetycznych, JEST PATOLOGICZNYM KŁAMCĄ! Kłamie, mówiąc że jest prawniczką. Kłamie, kiedy mówi, że byłaby „partnerem w kancelarii”. Kłamstwem były niedawno bilety VIP na F1 w Miami. Kłamstwem były „luksusowe hotele/ apartamenty”, w których podobno mieszkała z utrzymankiem w Meksyku, Tajlandii, USA, bowiem były to najtańsze bungalowy, motele. Kłamstwem jest półtora miliona obserwatorów jej profilu w Instagramie, gdyż w rzeczywistości jest 15-20.000. Kłamstwem jest martwa do dzisiaj fundacja in vitro MRM! Kłamstwem jest odzieżowa firma o idiotycznej nazwie Mrs Drama, bowiem NIE ONA ją zakładała i nie ona jest (co łatwo sprawdzić w Sieci) właścicielką tego dziwnego „biznesu”. Kłamstwem Majdankowej jest wciskanie ludziom markowych ciuchów za gigantyczne pieniądze, gdyż pochodzą one często z chińsko-wietnamskich źródeł w Polsce i Azji i są plagiatami bądź podróbami. Kłamstwem są jej figura, jej fotografie wciskane w Instagram i Pudelka, bowiem prawie 100% to ordynarne, prymitywne przeróbki Photoshopem , filtrami i Bóg wie czym jeszcze. Kłamstwem jest ozdabianie fotografii w Sieci angielskimi tekstami, kiedy Majdankowa nie zna nawet podstaw tego języka. Kłamstwem jest zakupiony przez Majdanków apartament w Tajlandii, jak i kłamstwem jest działka pod Warszawą, gdzie ma być budowana „willa 400 metrów coś-tam”, która istnieje wyłącznie w kłamliwej wyobraźni Małgorzaty Majdanek. Kłamała o uczestnictwie w Paradzie Równości. Kłamstwem były jej zapowiedziany tutaj występ w TZG i milionowe kontrakty w Polsacie. Kłamie o „nowym domu” w Wilanowie (30.000 złotych/ miesiąc), bowiem jest w tej dzielnicy sporo ofert wynajmu obiektów o podobnej powierzchni i też marnej jakości, za około 12.000 złotych miesięcznie. Teraz następny „balon próbny”, czyli oświadczenie, że starszawka Majdankowa poprowadzi śniadaniówkę TVN… co byłoby dla tej stacji pakowaniem się do grobu…