Nowe osiągnięcie Małgorzaty Rozenek: zaprojektowała CZAPKI Z DASZKIEM. Kupicie?

Małgorzata Rozenek jest celebrytką na miarę naszych czasów i potrzeb. Program Perfekcyjna Pani Domu zadebiutował na antenie w 2006 roku, a od tego czasu życie Gosi wywróciło się do góry nogami. Nie ma właściwie rzeczy, której Rozenek by nie zrobiła i na której by nie zarobiła. Gosia napisała więc już kilka książek, była twarzą zastawy stołowej i założyła biznes cateringowy. Teraz, gdy urodziła synka Henia, stwierdziła, że pieniądze da się wycisnąć nawet z procesu odchudzania i powrotu do formy po ciąży. Biorąc pod uwagę, jak bezlitosny jest show biznes, nie ma się w sumie czemu dziwić, a taka smykałka do robienia biznesu jest faktycznie imponująca.