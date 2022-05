Małgorzata Rozenek wymownie o SEKSIE PO CIĄŻY: "Po trzecim dziecku już się tak bardzo NIE PRZEJMUJĘ"

Najważniejszym i to niezależnie, czy masz, czy nie masz świty, jest to, żeby nie robić sobie za dużej presji. My kobiety mamy taką tendencję, aby bardzo dużo od siebie wymagać, żeby wszystko robić jak najlepiej, bardzo często kosztem siebie. Chodzi o to, żeby działać, ale też nie mieć takiego poczucia, że kilka miesięcy po urodzeniu dziecka jesteśmy wypalone, nie mamy siły, wydaje nam się, że nie pójdziemy o krok dalej. Urodzenie i wychowywanie Henryka w zwariowanych czasach spowodowało, że zdałam sobie sprawę, że można wiele rzeczy odpuścić, a dzięki temu dziecko jest szczęśliwe i uśmiechnięte - przekazuje.

No po pierwszym dziecku też nie [miałam ochoty na seks po ciąży - przyp.red.], ale już po trzecim... Już się tak bardzo nie przejmuję. To, co bym chciała najbardziej, żeby z tego kursu płynęło, to to, że każdy rodzaj macierzyństwa jest dobry. Nie ma czegoś takiego, jak bycie "lepszą mamą" tylko dlatego, że spędzamy więcej czasu albo spędzamy go mniej, albo rozwijamy umiejętności dziecka, ale puszczamy je na żywioł. Każde macierzyństwo jest dobre, bo miłość jest zawsze dobra. Jak kochasz swoje dziecko, to nie możesz go "zepsuć" - odpowiedziała.