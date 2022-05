Małgorzata Rozenek z torebką Fendi za 4,5 tysiąca chwali się odchudzonymi kształtami w obcisłym zestawie (ZDJĘCIA)

Dobrzejest 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 5 Odpowiedz

O co chodzi? Dobrze wygląda. Co tu obśmiewać. Nie wnikam czy to zabiegi czy ćwiczenia czy detoksy... Nie mój interes. Ale dobrze wygląda- zadbana, bez nadęcia, zdrowo. No i ok.