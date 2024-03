Małgorzata Rozenek zachwala tusz do rzęs, a internauci posądzają ją, że w efekcie "PO" dokleiła SZTUCZNE RZĘSY. Zareagowała (WIDEO)

Jakby tego było mało, matka trójki dzieci prężnie działa w sieci, gdzie z zaangażowaniem reklamuje kolejne nadsyłane jej od wszelakich marek produkty. Prominentce zupełnie nie przeszkadza łatka chodzącego słupa reklamowego, która zdążyła do niej przylgnąć i dalej z uporem maniaka mnoży zera na koncie w imię zasady, że "żadna praca nie hańbi".

Do długiej listy produktów reklamowanych nazwiskiem Gosi dołączył właśnie tusz do rzęs, który można znaleźć w ofercie jednej z marek kosmetycznych. Słynąca ze swojego akwizytorskiego geniuszu celebrytka znalazła dogodny moment między katorżniczym treningiem, a kolejnym celebryckim eventem i nagrała filmik promujący "magiczną" maskarę.

Filmik z testowania tuszu trafił w środę na śledzony przez 1,5 milion followersów profil Małgosi. I o ile zdecydowana większość fanek gwiazdy była pod wrażeniem rezultatu "przed" i "po" zaprezentowanego przez celebrytkę, nie wszyscy byli przekonani co do autentyczności nagrania. Pojawiły się głosy, że "efekt wow" zapewniony rzekomo przez tusz to zwykły "pic na wodę".