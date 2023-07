Małgorzata Rozenek żali się na powrót do powakacyjnej rzeczywistości: "Trzeba się odgruzować, poogarniać dzieci..."

Mzmz 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

No i ? Co mnie to obchodzi gośka,ludzi nie stać na wakacje a ty jeździsz z jednych do drugich i jeszcze narzekasz masakra… te dzieci starsze to chyba same temat ogarniają ? No chyba ze ty musisz mieć wszystko idealnie To już niestety twoj problem….