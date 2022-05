Małgorzata Socha urządza sobie nielegalny parking i idzie na łowy do butiku Łukasza Jemioła (ZDJĘCIA)

Tym razem możemy odetchnąć z ulgą. Małgorzata Socha na szczęście nie dołączyła do coraz większego grona gwiazd, które za nic sobie mają czerwone światła na skrzyżowaniach. Choć przyznać trzeba, że do bycia wzorem postępowania w ruchu drogowym jeszcze sporo jej brakuje...

Ostatnio Socha wylądowała na ulicy Mokotowskiej, gdzie ściągnęła ją potrzeba odświeżenia szafy. Pierwszym przystankiem na jej drodze był butik Łukasza Jemioła. Szkopuł w tym, że na Mokotowskiej rzadko kiedy można bez trudu zaparkować. Gwiazda postanowiła więc pokombinować. W końcu tak nakombinowała, że postawiła samochód idealnie na powierzchni wyłączonej. Nie jest to co prawda drogowy koniec świata i grozi za nie stosunkowo niski mandat, jednak lepiej by było dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, aby nikt nie zaczął się inspirować poczynaniami Sochy.