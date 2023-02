Małgorzata Tomaszewska komentuje pracę Sandry Kubickiej w TVP: "Czy hipokryzją jest plucie na kogoś i branie od tego kogoś pieniędzy?" (WIDEO)

Sandra Kubicka kilkukrotnie wywołała już niemałe zamieszanie w mediach, a ostatnio zaskoczyła wszystkich swoim nowym projektem. Okazało się, że modelka będzie mogła sprawdzić się w roli prowadzącej i mentorki w najnowszym show... Telewizji Polskiej. Kubicka otrzymała angaż w programie "Love Me or Leave Me - Kochaj albo Rzuć", który to przedstawiła jako innowacyjny projekt, którego "nie ma i nigdy nie było w Polsce".