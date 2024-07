Małgorzata Tomaszewska przemierza ulice Warszawy na spacerze z córką (ZDJĘCIA)

Niektóre sławne mamy zdążyły już przyzwyczaić nas do spędzania okresu połogu na ściankach i planach zdjęciowych. W odróżnieniu od nich, Małgorzata Tomaszewska postanowiła odpuścić nieformalną rywalizację o rekordowo szybki czas powrotu do pracy po urodzeniu dziecka. Fakt faktem żadne drzwi nie stoją dla niej otworem. Dyrektorzy komercyjnych stacjami póki co nie kuszą propozycjami byłej prowadzącej "Pytania na Śniadanie".