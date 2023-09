Małgosia z "Rolnik szuka żony" reaguje na wścibski komentarz "fanki" pod zdjęciem z dziećmi: "POLAK LUBI ZAGLĄDAĆ W PORTFEL..."

Małgorzata Borysewicz pokazała, jaką wiadomość dostała od internautki po publikacji zdjęcia z dziećmi. Tak jej odpisała

Co to za moda na prezenty na początek roku? - napisała w wiadomości prywatnej, którą Małgosia zdecydowała się opublikować. Udostępniła także swoją odpowiedź:

To nie prezenty. To wyposażenie do przedszkola, chusteczki i takie tam mydełka - wyjaśniła, na kolejnym Instastories rozwijając temat:

Polak to lubi Polakowi zaglądać w portfel. Chyba nie zrobiłam nigdy relacji dzieci i prezentów ze sklepu... A nawet gdyby... Dlaczego nie pokazuję dzieci zbyt często? Bo nie podobają mi się komentarze w stylu: "Czemu to, czemu tamto?". To my jesteśmy rodzicami i to my je wychowujemy! - pisze wyraźnie zirytowana.