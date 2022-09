Malwina Wędzikowska o molestowaniu kobiet w Polsce: "Sama BYŁAM OFIARĄ"

W ubiegłym tygodniu w Pałacu Kultury i Nauki odbyła się inauguracja kampanii Stand Up - Sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych. Organizatorem panelu dyskusyjnego była marka L'Oréal Paris, Centrum Praw Kobiet oraz organizacja Right to be. Wśród panelistów poruszających problem molestowania w przestrzeni publicznej pojawiła się Grażyna Torbicka, Magda Mołek, Mateusz Banasiuk oraz Anna Karczmarczyk. Podczas spotkania, przedstawicielki Centrum Praw Kobiet przeprowadziły szkolenie z opracowanej na potrzeby projektu metody 5D. Jej celem jest edukacja na temat skutecznych reakcji w sytuacji, gdy jesteśmy narażeni na niepożądane zachowania lub gdy jesteśmy ich świadkami.

Jesteśmy po to, aby nauczyć społeczeństwo, jak zareagować, kiedy jesteśmy świadkami sytuacji, która w naszej opinii nie jest ok - powiedział Mateusz Banasiuk.

Akcja ma na celu przygotować kobiety i mężczyzn do zachowania się w sytuacji molestowania. Czy to obserwacji takiej sytuacji, czy też bycia jej częścią. Stworzono program 5D, który mówi o tym, co zrobić. (...) Zostałyśmy wychowane na grzeczne. Jeżeli mężczyzna zaczepia nas i mówi, jaka jesteś piękna, to wszyscy uważają, że wyraża swoją atencję. To nie jest miłe, nie powinien tak robić - dodała Anna Karczmarczyk.