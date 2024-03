Mama Ginekolog dostała od pacjentki... KURĘ! "Sama ją oskubała"

Mama Ginekolog dostała od pacjentki nietypowy prezent

Może będziecie się ze mnie śmiać, ale muszę wam to nagrać. Dostałam najwspanialszy prezent od pacjentki w życiu. Jak wam powiem, co to jest, to po prostu nie uwierzycie! Tutaj, w tym pudełku, jest kura, którą pacjentka sama oskubała. To jest kura na rosół, najprawdziwsza, tłusta, wiejska kura, która dzisiaj o 5 rano jeszcze biegała. Ja naprawdę jestem tak przeszczęśliwa z tego prezentu. To coś niesamowitego - powiedziała na Instagramie.