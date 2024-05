Mama Ginekolog w bikini rozprawia o swoich pośladkach, walcząc z krytyką internautów: "Mój tyłek jest NA TYLE DUŻY, że cały hejt złapie"

Mama Ginekolog odpowiada na internetową krytykę

Kilka dni temu Nicole Sochacki-Wójcicka wdała się w pasjonującą dyskusję na temat krytykowanego publicznie stroju kąpielowego. Co ciekawe, przyznała rację rozczarowanej internautce, bijąc się w piersi i przyznając wprost, że "nie da się w nim kąpać przy kimś innym niż mężu i dzieciach". Tym samym dała do zrozumienia, że niepostrzeżenie pod wpływem wody może odsłonić to, co w założeniu powinien zakrywać.