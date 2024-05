Mama Ginekolog pręży się na nadmorskiej skale w ODWAŻNYM kostiumie kąpielowym (FOTO)

Mama Ginekolog prezentuje odważne ujęcia w sieci

Każda z nas jest modelką kostiumów. A to - wspomnienia z wakacji. Zdjęcia męża. Jutro na stories będą zdjęcia z wakacji w wykonaniu mojego męża. I obiecuję Wam - to akurat jest najlepsze, więc jak chcecie zobaczyć gorsze, to zapraszam na moje stories firmowe jutro - obwieściła, zachęcając (?) do śledzenia jej w mediach społecznościowych.