Mama Ginekolog zachęca do kupna "wyjątkowych" dresów. Zainspirowały ją inne "wyjątkowe" projekty? (FOTO)

Mama Nie..ginekolog.Kiedyś ją ta arogancja ,brak pokory i szacunku do ludzi zgubi.Jeśli nawet taka tragedia jak śmierć własnego dziecka nie zmieniła jej podejścia do życia ,do otaczającego ją świata i ludzi to ja już nie wiem co może to zrobić.Ona z postu na post przesuwa granice ,jej komentarze do osób które mają odmienne zdanie niż ona są grzeczne ,nie wulgarne ale napisana takim wyniosłym językiem który powoduje że człowiek gorszy.I to jest nie fajne.Poza tym to podkreślanie swoich zasięgów ,często jako argument jej wiarygodności.No cóż jeden ze specjalistów od social mediów wymienił Ją i Friza jako tych którzy kupują boty z jednego z zagranicznych "baz" za 2,5 zł.za szt..zeby zwiększyć zasięgi.Facet wie co mówi bo zawodowo zajmuje sie badaniami na ten temat.