"Gwiazda Hollywood" Mama Ginekolog ogłasza: "Myślę, że nakręcą kiedyś o nas FILM"

Nicole Sochacki-Wójcicka , promująca się w sieci pod pseudonimem Mama Ginekolog, niedawno znów o sobie przypomniała. Wszystko za sprawą niezdanego egzaminu specjalizacyjnego , nad którym rozpaczała na Instagramie. O oblany test celebrytka miała oczywiście żal do wszystkich, tylko nie do siebie...

To jednak nie koniec, Sochacki-Wójcicka swoją rzekomą wyjątkowość postanowiła podkreślić również pod jedną z najnowszych świątecznych fotografii, do której zapozowała z mężem.

Film o Was, ale dlaczego? Co takiego zrobiliście, żeby powstał o Was film? - zapytała wyraźnie rozbawiona jedna z obserwatorek, na co "błyskotliwa" Nicole postanowiła odpowiedzieć pytaniem na pytanie: