Mama NIE-Ginekolog już nie rozpacza po oblanym egzaminie. Wybrała się na wakacje do Dubaju

Sadbuttrue 18 min. temu zgłoś do moderacji 23 0 Odpowiedz

Dorobiła się milionów na byciu ginekologiem „niespecjalistą” i ten niezdany egzamin to dla niej jak nieudana kampania reklamowa. Ginekologiem moim zdaniem jest już teraz w dużej mierze w celach marketingowych, jako lekarz zarabia 1/1000 tego co w swojej firmie opierającej się na tym, że ma lekarskie wykształcenie, do tego byl potrzebny zdany egzamin i praca w szpitalu. Straci w oczach swoich wiernych obserwatorów bo jakby nie patrzeć większość kupujących jej rzeczy klientów opiera się na jej „wiedzy i lekarskiemu autorytetowi”, stąd też sukces jej marki. Teraz to wszystko zostało nadszarpniete bo okazało sie, że wcale nie jest taką wszechwiedzącą specjalistką. Cóż porażki się zdarzają i nawet było mi jej szkoda w pierwszej chwili ale gdy zaczęła winę za niezdany egzamin zrzucać na to, że był źle przygotowany i to pytania były złe, a nie jej przygotowanie to mi przeszło. Jest tak zadufana w sobie, że nie potrafi przyznać się do własnej porażki ( ponad 50 błędów na 120- to sporo). Pomysł z odwołaniem się od wyników dobił gwóźdź do trumny 🤣