Mama NIE-Ginekolog organizuje akcję charytatywną... Chce kupować fanom torebki Louis Vuitton, żeby wpłacali pieniądze na JEJ FUNDACJĘ

O Mamie Ginekolog znów zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą niezdanego testu specjalizacyjnego. Influencerka sama poinformowała fanów, że oblała go jednym punktem, a potem żaliła się, że wszyscy się z niej śmieją... To akurat nieprawda: było też kilka osób, które poradziły Nicole Sochacki-Wójcickiej, by po prostu wzięła się do nauki, bo "niezdanie 1 punktem" oznacza, że niepoprawnie odpowiedziała także na 50 innych pytań.

Rozpacz Mamy NIE-Ginekolog nie trwała jednak przesadnie długo, bo influencerka już poleciała do Dubaju, by odpocząć trochę od bezskutecznej nauki. Stamtąd Nicole nie ustaje w próbach ratowania swojego wizerunku...

Mama NIE-Ginekolog przekazała właśni fanom, że razem z mężem organizują akcję charytatywną. O co dokładnie chodzi? Jak podkreśliła Mama NIE-Ginekolog, głównym celem akcji jest przekazanie sporej sumy na chore dziecko. I nie byłoby w tym nic wymagającego krytyki, gdyby nie fakt, że lekarka chce uzbierać pieniądze, kupując fanom drogie torebki i telefony. To trochę jak z Filipem Chajzerem, który organizuje głośne akcje charytatywne akurat wtedy, gdy zdarza mu się po raz kolejny udowodnić, jakim jest bucem.

W następnych dniach wydamy 100 tys. złotych na około 30-40 produktów, o których wiele z was marzy, ale nie może sobie na nie pozwolić. Co kupimy? O tym będziecie decydować wy interaktywnie na zakupach z nami - czytamy we wpisie.

Jeśli ta akcja się uda, a to zależy od was, wydamy 100 tys., a zbierzemy razem ponad sto tysięcy na dziecko chore na SMA oraz (nie wiem ile, mam nadzieje, że dużo) na działalność fundacji - tłumaczy dalej.

Problem w tym, że Mama Ginekolog zbiera pieniądze na własną fundację... OK, zapewne zaraz napiszecie nam, że Nicole "przecież pomaga", "liczą się chęci", "zrobiła więcej dla potrzebujących niż niejedna celebrytka". Oczywiście - doceniamy to, ale zauważamy też, że coś tu jest nie tak... W jaki sposób rozdawanie drogich torebek i smartfonów, celem uzbierania niemal identyczny kwoty (!), którą można po prostu przelać, ma pomóc choremu dziecku? A może chodzi o pomoc w ratowaniu wizerunku samej Mamy NIE-Ginekolog? Wątpliwości budzi również kwestia, czy ogłoszona zbiórka zostanie zgłoszona do odpowiedniego urzędu skarbowego... Takie rozdawanie prezentów o wartości 100 tysięcy złotych można śmiało nazwać konkursem ("napiszcie, co chcecie dostać, a ja wyłonię zwycięzców"), co warunkują już przecież inne przepisy.

