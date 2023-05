Mama Iwony Wieczorek o rzeczywistości bez córki: "Nie mogę przestać płakać"

W związku z ciągłym zainteresowaniem wokół śledztwa, media co jakiś czas kontaktują się z mamą zaginionej dziewczyny. Iwona Kinda w ostatnich miesiącach kilkukrotnie komentowała kolejne rewelacje, w tym głośny wywiad z babcią zamieszanego w sprawę Pawła P. Kobieta była również zaangażowana w powstawanie filmu dokumentalnego na temat poszukiwanej od kilkunastu lat córki.

Najnowszy wywiad z mamą Iwony Wieczorek. Padły poruszające słowa

Mama zaginionej gdańszczanki pojawiła się w piątek na premierze produkcji "Dzieciństwo Iwony Wieczorek". W filmie dokumentalnym kobieta wraca pamięcią do najmłodszych lat córki i wspomina tragiczny moment jej zaginięcia. Podczas eventu promującego dokument, Iwona Kinda wzięła udział w emocjonującym panelu i udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z "Plejadą" wyjawiła, że traumatyczne emocje sprzed 13 lat co jakiś czas do niej wracają.