Mama Iwony Wieczorek zalewa się łzami na premierze filmu dokumentalnego o córce (ZDJĘCIA)

Nick 39 min. temu

Szkoda, że nie mówi się tyle o 17-latce, która była wykorzystywana przez warszawskiego prawnika (seksualnie, odkąd skończyła 12 lat, a ojciec zmarł); w momencie, kiedy postawiła ultimatum - albo żona, albo ja; jeśli to pierwsze, kupisz mi dom, zaginęła - i tak jej nie ma, od 15 lat. Zakrwawiony but Pana Biznesu w drodze do laboratorium magicznie „zaginął”.