MAMA NA MEDAL Ida Nowakowska poprowadzi w TVP KOBIETA nowy program dla ŚWIEŻO UPIECZONYCH MAM (ZDJĘCIA)

Jako główna twarz Telewizji Polskiej oraz młoda mama o tradycjonalistycznym podejściu do życia, Ida była idealną kandydatką do roli prowadzącej nowy program w stacji TVP Kobieta. "Od niemowlaka do przedszkolaka" to program skierowany do kobiet, które właśnie powitały na świecie swoje pociechy i szukają źródeł rzetelnych informacji dotyczących opieki nad dzieckiem. Nowakowska będzie udzielała porad oraz dzieliła się swoim dotychczasowym macierzyńskim doświadczeniem.