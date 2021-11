Mama NIE-Ginekolog na słynnych dziełach sztuki sakralnej! (ZDJĘCIA)

Karolina 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Komunikat „stop hejt” jest na Waszej stronie tak samo na miejscu, jakby wisiał w naszym sejmie. Jesteście do bólu okrutnymi, zgorzkniałymi ludźmi. Życzę Wam więcej życzliwości, przede wszystkim do siebie samych (bo od tego się zaczyna). Być może, przyniesie to Wam odrobinę empatii do innych. Dziennikarstwo (nawet to bezlitosne) ma być rzetelne, nieoceniajace i nade wszystko - zgodne z prawdą. Przed Wami daleka droga, ale każdemu może się udać przejść na lepsze tory. Polecam, przede wszystkim dla siebie! #stophejt #badzczlowiekiem