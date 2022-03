Mama Pete'a Davidsona chce, żeby MIAŁ DZIECKO z Kim Kardashian!

Odkąd Kim Kardashian rozstała się z Kanye Westem , można odnieść wrażenie, że próbuje nadrobić "stracony czas". 41-latka niemal natychmiast zaczęła romansować z Petem Davidsonem, który jest od niej młodszy o 13 lat. Widok byłej żony w ramionach innego mężczyzny doprowadza Westa do furii.

Weszłam w to i wiesz co? Mam 40 lat i je*ać to, po prostu idź i znajdź swoje szczęście! - radziła.