Mama Sary James wzrusza się po występie córki w amerykańskim "Mam Talent": "To było JAK SEN"

Sara Egwu James dała się poznać w związku z wygraną czwartej edycji "The Voice Kids" i zajęciem drugiego miejsca w dziecięcej Eurowizji w 2021 roku. 14-latka nie zamierza jednak zwalniać tempa, a kolejne sukcesy zdają się ją jeszcze bardziej motywować. Dowodem na to, że młoda wokalistka mierzy wysoko, są ostatnie wydarzenia, a mianowicie jej występ w amerykańskim "Mam Talent".

We wtorek odcinek z udziałem Polki zadebiutował na antenie NBC. Jak się okazało, Sara na scenie show poradziła sobie śpiewająco. Jej występ przypadł do gustu nie tylko publiczności, ale i jurorom. Szczególnie wokalem nastolatki zachwycił się Simon Cowell , który nacisnął nawet złoty przycisk.

Niepełnoletnia James nie poleciała sama wykazać się za oceanem. Towarzystwa dotrzymywała jej mama, Arleta Dancewicz. W środę kobieta postanowiła odnieść się do występu córki za pośrednictwem instagramowego profilu. Dumna rodzicielka wrzuciła kilka zdjęć z wypadu do USA, do których dołączyła emocjonalny wpis.