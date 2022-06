Występ Sary James w amerykańskim "Mam Talent" rzucił zagranicznych widzów na kolana: "MA ZADATKI NA GWIAZDĘ"

Mimo młodego wieku Sara James ma już na koncie sporo sukcesów. 14-latka wygrała czwartą polską edycję "The Voice Kids", w ubiegłym roku zajęła natomiast drugie miejsce podczas dziecięcej Eurowizji. Utalentowana nastolatka nie zamierza jednak zwalniać tempa - pod koniec maja Sara poinformowała fanów, że postanowiła zgłosić się na castingi do amerykańskiej wersji "Mam Talent". W nocy z wtorku na środę polskiego czasu na antenie NBC wyemitowano odcinek z udziałem Polki. James na scenie zaśpiewała utwór Billie Eilish i Khalida "Lovely" i rzuciła na kolana jurorów.

Po występie Sary James jurorzy "America's Got Talent", w tym Heidi Klum, Sofia Vergara oraz Howie Mandel, poszli w ślady publiczności i wstali z krzeseł oraz nagrodzili wokalistkę owacją na stojąco. Szczególnie zachwycony występem Sary był słynny łowca talentów Simon Cowell , który nacisnął złoty przycisk - tym samym zapewniając wokalistce awans do odcinków na żywo.

Świetny wybór Simon; Tak trzymać! To było niesamowicie dobrze zrobione! Zasłużyłaś; Żałuję, że nie dowiedziałem się o tobie wcześniej, jesteś taka utalentowana; Wow, niesamowite!; Tak bardzo zasłużyła na złoty przycisk. Spektakularny głos... Odniesiesz sukces Sara. Absolutnie kocham twój nowy singiel; Piękny głos pasujący do pięknej osoby!!! Gratuluję złotego przycisku. Wymiotłaś tym występem!!!; Wspaniały talent; Bardzo zasłużone. Świetna robota!; Wow, poradziłaś sobie wspaniale! Nie mogę doczekać się, by zobaczyć twoją podróż, po to się urodziłaś. Jesteś gwiazdą; Przypomina mi młodą Jordin Sparks! Niewiarygodny głos, znakomity wybór piosenki! Absolutnie mi się podobało! Jestem pewna, że właśnie zobaczyliśmy narodziny gwiazdy!; Jest naprawdę uzdolniona, skromna i tak, ma coś w sobie - rozpływali się nad młodą wokalistką użytkownicy Instagrama.

James mogła także liczyć na całą masę ciepłych słów ze strony użytkowników YouTube'a. Pod wideo z występem wokalistki na castingach do "America's Got Talent" internauci zwracali uwagę nie tylko na niesamowity głos 14-latki, lecz również jej zachowanie na scenie oraz miłe usposobienie. Wielu uznało także, że nastolatka ma zadatki na prawdziwą gwiazdę.

Bardzo zasłużone. Nie tylko jest bardzo utalentowana, ale i niezwykle skromna. To czyni ją o wiele bardziej sympatyczną. Jej głos jest anielski; Zawsze, gdy wokalista dostaje owację na stojąco i złoty przycisk od kogoś takiego jak Simon, to oznacza, że spisał się świetnie; Świetny wybór Simon. Naprawdę zasłużony złoty przycisk, ta młoda dama ma w sobie zadatki na gwiazdę. Pełen pakiet; (...) Brzmi tak dojrzale. Ma wygląd, opanowanie, osobowość sceniczną i co najważniejsze, głos bez zarzutu! Dla mnie to była mistrzowska lekcja pokazywania wszystkich barw i rejestrów głosu; Muszę coś powiedzieć, te łzy pokazują, jak wiele to dla niej znaczy. Niektórzy ludzie stają się gwiazdami, ta dziewczyna już się nią urodziła; Ma najlepszy głos, jaki kiedykolwiek tutaj słyszałam, jak Leona Lewis i potencjalnie lepszy. Obłędny - możemy przeczytać w komentarzach.