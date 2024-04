Mandaryna od 20 lat choruje na cukrzycę: "Człowiek trochę wygląda jak NARKOMAN. Jest zimny pot, trzęsie się"

Pacjent z bor... 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

Ma szczęście w nieszczęściu że można leczyć skutecznie tę chorobę w Polsce. Ludzie chorzy na boreliozę rozsianą dostali ZAKAZ leczenia metodą ILADS (stosowana TYLKO wtedy gdy typowe leczenie NFZ nie pomaga). Teraz nie możemy się leczyć prywatnie (co mi uratowało życie), lekarze zakaźnicy wmawiają nam urojenia że już jesteśmy wyleczeni a my cierpimy strasznie, stajemy się kalekami (neuroborelioza) część z nas popełnia samobójstwa. W głowie mi się nie mieści że lekarze i urzędnicy mogą być tak bezduszni ale to jakaś wojna poglądów kto ma rację a pacjent się nie liczy. Uważajcie na kleszcze bo jeśli nie będziecie mieli rumienia to macie teraz przechlapane. Boreliozą się rozsieje bezobjawowo a potem już katastrofa i zero pomocy.