Marcela Leszczak chwali się PREZENTEM ŚLUBNYM od Miśka Koterskiego. Podarował jej kosztowne auto!

Misiek Koterski podarował Marceli Leszczak kosztowne auto w ramach prezentu ślubnego

Dowodem na wielką miłość Koterskiego do matki swojego dziecka okazał się być samochód wart majątek. Ceny modelu, na który zdecydował się aktor, czyli BMW X3, wahają się w przedziale od 239 000 do 476 000 PLN, w zależności od konfiguracji danego egzemplarza, jak i od dealera marki BMW.

Marcela nie poprzestała na zwykłym poście i specjalnie nagrała z tej wyjątkowej okazji filmik z odbioru auta z salonu. Widzimy na nim, jak uśmiechnięta od ucha do ucha modelka odbiera kluczyki od męża, obdarowuje go soczystym buziakiem, po czym wsiada za kółko, nie posiadając się z radości. Na koniec Misiek otwiera szampana i rozlewa go do przygotowanych wcześniej kieliszków.