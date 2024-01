Marcela Leszczak opublikowała NOWE nagranie ze ślubu! "Frysiu niósł nasze obrączki" (WIDEO)

Iza 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

"Mieszkanie osobno wynika z wygody - tłumaczyła fanom Marcela na Instagramie. - Ja mieszkam tuż przy centrum, a Michał dosłownie kawałek ode mnie. Jak wraca z pracy, to odpoczywa, ma czas dla siebie, ma swoją przestrzeń, nie ma obowiązków związanych z życiem codziennym czy dzieckiem, a kiedy ma na to przestrzeń i czas, to się widzimy, spędzamy ten czas razem".