Marcela Leszczak zapytana o uzależnienia Michała Koterskiego. Wyjawia, czy nie boi się, że aktor WRÓCI DO NAŁOGU!

Terapeuci uzależnień zgodnie uważają, że przyznanie się do nałogu jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoczęcia leczenia. W przypadku znanych osób publiczne wyjawienie swoich słabości do sięgania po różne używki wymaga olbrzymiej odwagi. Na szczęście coraz więcej gwiazd decyduje się na tego typu deklaracje, motywując innych do podjęcia wyzwania i rozpoczęcia walki o lepszą przyszłość dla siebie i swoich najbliższych.