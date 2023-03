Olga Frycz otwiera się na temat uzależnienia: "Piłam sama, żeby zasnąć i zapomnieć"

Gaja 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Dawno nie bylo o niej slychac, wiec trzeba bylo o sobie przypomniec, a co by tu innego o sobie opowiedziec,jak nie o problemach, alkoholu, narkotykach,depresji, rodziacach alkoholikach albo, ktorzy odrzucili albo o molestowaniu, o traumach etc etc. Alkohol nie jest zly dopoki sie go nie naduzywa. Ja pije wino i nigdy sie nie upilam! Nie pije codziennie ani regularnie. Dla mnie alkohol kojarzy sie z celebracja, czyms milym,wesolym i jednoczesniecos co pamietam bo nie bylam pijana w trzy troki. Akohol ma mi pomoc sie rozluznic i zrelaksowac, popuscic troche szytwnosci i to tyle. alkohol nie jest dla wszystkich tak jak maryha!