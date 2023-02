Marcelina Zawadzka reprezentowała Polskę na Miss Universe w 2012 roku. Tak wyglądała 11 LAT TEMU (WIDEO)

Tak myśle że.... 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Te wybory Miss to taka troche żenada. Paradujesz jak małpka przed ludźmi prawie nago przekonując że to Ty jesteś najpiękniejsza, podczas gdy 90% tych dziewczyn jest zupełnie przeciętna. Czasami dziwi mnie czy niektóre te kobiety nie mają samokrytyki jakiejś, bo żeby nazwać się najpiękniejszą to w mojej ocenie trzeba mieć naprawdę zjawiskową urodę, tymczasem na ulicy mijam czasmi piękniejsze dziewczyny, no ale one się nie zgłaszają do tego typu programów więc te całe jury wybiera z tego co się zgłosi. Nijak ma się to do NAJPIĘKNIEJSZYCH kobiet czy to w Polsce czy na świecie. Tak naprawdę wszystko zależy od tego kto zgłosi się na casting, przewrotność tego jest taka że te piękne dziewczyny nie pchają się do takich programów bo nie muszą nic nikomu udowadniać, a te przeciętne no cóż...