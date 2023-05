Marcelina Zawadzka w kowbojskiej stylówce czaruje na ściance konferencji Polsat SuperHit Festiwal (ZDJĘCIA)

Już niebawem, bo od 26 do 28 maja w Operze Leśnej Polacy po raz kolejny będą mogli szaleć do hitów polskich artystów w ramach Polsat SuperHit Festiwal. Tłum celebrytów przybył na konferencję poświęconą wydarzeniu, a wśród nich nie zabrakło Marceliny Zawadzkiej, która w country stylówce uśmiechała się do fotoreporterów.