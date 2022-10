Marcin Dorociński zagra w "MISSION IMPOSSIBLE" u boku Toma Cruise'a! "Wyczekane marzenia mogą czekać za rogiem... JESTEM WZRUSZONY"

Po spektakularnym sukcesie Gambitu Królowej wielu fanów Marcina Dorocińskiego uwierzyło, że rozkwit kariery Polaka poza granicami Polski jest już na wyciągnięcie ręki. Wygląda na to, że się nie mylili. Późnym sobotnim wieczorem aktor zamieścił na Instagramie wpis, w którym obwieścił, że już w 2023 roku będziemy mogli podziwiać go na dużym ekranie u boku samego Toma Cruise'a . Dorociński zagra bowiem w dwóch ostatnich częściach kultowej serii Mission Impossible .

Kiedy w 1996 roku pojawiła się pierwsza część serii "MI", byłem jeszcze studentem Akademii Teatralnej. Toma Cruise'a widziałem w "Top Gunie" i na plakatach u koleżanek, a plan filmowy zza okna przejeżdżając autobusem 119 przy Chełmskiej. I gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że 26 lat później będę grał w ostatnich dwóch częściach sagi o Ethanie Huncie , u reżysera, który napisał scenariusz filmu "Podejrzani" i "Top Gun: Maverick" to powiedziałabym - "nie, to niemożliwe", popukałbym się po głowie i czym prędzej się oddalił - pisze Dorociński .

Sukcesy nie przychodzą same, mają to do siebie, że długa droga do nich najczęściej okupiona jest wyrzeczeniami, porażkami, upadkami, rozczarowaniami. Pamiętam - kiedy zapytany o moje plany zawodowe - cicho i nieśmiało powiedziałam "chciałbym spróbować zagranicą". Pamiętam również kąśliwe uwagi i lekceważące spojrzenia, ale pamiętam równie dobrze, że byli wokół mnie ludzie, które uwierzyli w moje marzenie chyba bardziej niż ja sam. Bo ja, Marcin z Kłudzienka, zawsze miałem z tym problem.