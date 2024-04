Marcin Dubiel zapowiada POWRÓT. Internauci nie podzielają entuzjazmu i grzmią: "SKOŃCZ TĘ SZOPKĘ" (FOTO)

Marcin Dubiel ogłosił powrót do mediów

Kilka dni temu do sieci trafił materiał upamiętniający jego rocznicę pobytu na kenijskim safari. Tym samym powrócił do afrykańskiego kraju, w którym przed laty szydził z wyglądu mieszkającego tam bezbronnego chłopca. Nie wiadomo, czy bardziej żenujące było śmianie się do rozpuku z tekstu jego kolegi o "starym, skośnym Murzynie", czy zamieszczony dziś przez niego obszerny post na Instagramie.

Ostatnie lata pozwoliły mi uwierzyć, że bardzo stabilnie stoję na nogach i wszystko mam pod kontrolą. Jeden dzień wystarczył jednak, by pokazać mi, jak bardzo złudna była wiara w to, że mogę wszystko kontrolować - napisał w nawiązaniu do opublikowanego pół roku temu filmiku Sylwestra Wardęgi, który zapoczątkował całą aferę.

Był moment, kiedy chciałem odrzucić wszystko, co do tej pory zbudowałem. Zrzec się sławy, bo to kula u nogi. Zniknąć z życia publicznego i uciec od ciągłej krytyki. Ucieczka jednak nie jest odpowiedzią. Dzisiaj, po prawie pół roku introspekcji i szukania wewnętrznej siły jestem gotów, by znowu wkroczyć do świata mediów. Nie będzie to łatwe. Wiem, że masę ludzi będzie próbowało podcinać mi skrzydła, ale jestem również pewien, że moja prawda i moje przesłanie są silniejsze niż jakiekolwiek przeszkody. Wrócę do dzielenia się z Wami tym, co kocham, z nową siłą i perspektywą. (...) Do tych, którzy wciąż wierzą i wspierają - dziękuję Wam z głębi serca. Widzę wasze wiadomości, czytałem wasze listy. Potrzebowałem po prostu czasu dla siebie - wytłumaczył Marcin Dubiel.