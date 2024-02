TYLKO NA PUDELKU: Marcin Dubiel pozwał Wardęgę. Sylwester KOMENTUJE!

Matka trójki ... 30 min. temu zgłoś do moderacji 61 6 Odpowiedz

Mój 11-letni syn mnie zamyka w łazience na wiele godzin codziennie i blokuje drzwi swoim ciałem. Robi to za zgodą swojego ojca, a mojego męża - Mychy. Czasami nie mam już siły, jestem sprana psychicznie, a nikt nie chce mi pomóc z rodziny. Koleżanki radzą, abym poszła z synem do psychiatry, ale wiem, jak to się skończy - faszerowaniem psychotropami, tym bardziej że ma stwierdzonego Aspergera. Na męża nie mam co liczyć - od 7 do 17 na zdalnych, a potem albo wychodzi pojeździć na łyżwach lub wrotkach albo każe żebym się do niego nie odzywała.