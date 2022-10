Marcin Gortat ze "swoją Pierwszą Damą" zwiedza... Biały Dom! "Taki trochę młodszy i łysy Abraham Lincoln"

Nic ważnego 22 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Wizyta w Białym Domu to nic innego jak wycieczka. Kupujesz bilet - zwiedzasz. Możesz kupić bilet droższy, możesz kupić bilet tańszy. Nie świadczy to o żadnym statusie - po prostu o tym, czy Cię stać na wejście do środka. Życie w Stanach to jeden wielki lunapark, a gwiazdy, które tak często obserwujemy to nic innego jak ludzie, którzy mają pieniądze. Nie warto myśleć, że kryje się za tym coś więcej ;) Pozdrawiam Pudelkowiczów!