Marcin Gortat mędrkuje po przeprosinach Doroty Gardias za niebezpieczną jazdę z córką: "WIELU Z NAS TAK ROBI, tylko nie zostaliśmy złapani"

Nie trzeba chyba tłumaczyć, że nieodpowiedzialne zachowanie Doroty Gardias mogło się skończyć tragedią. Komentujący nie szczędzili jej słów krytyki, a sama zainteresowana ostatecznie wydała oświadczenie, w którym przeprosiła za swoje zachowanie. Co prawda tłumaczyła się ekscytacją na myśl o wakacjach, ale obserwujący docenili jej skruchę.

Marcin Gortat tłumaczy nieodpowiedzialne zachowanie Doroty Gardias?

Wydawałoby się, że chwila refleksji, publiczne przeprosiny i obietnica poprawy dostatecznie świadczą o winie pogodynki. W końcu nikt chyba nie zaprzeczy, że o tragedię na drodze nietrudno, a zachowanie Doroty było po prostu lekkomyślne. Nieoczekiwanie do sprawy postanowił się jednak włączyć Marcin Gortat , który, zamiast pomóc Gardias ugasić medialny pożar, jedynie podsycił ten ogień.

Marcin też postanowił zabrać głos pod postem Doroty, jednak nie skrytykował wprost jej zachowania. Co więcej, usiłował przekonywać, że nie tylko ona tak robi, ale po prostu to ją na tym przyłapano, a komentujący wcale nie są lepsi. Nie wiemy, jak miałoby to pomóc pogodynce w obecnej sytuacji, ale taka teoria raczej nie świadczyłaby dobrze o bezpieczeństwie na polskich drogach...