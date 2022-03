Marcin Hakiel deklaruje, że JUŻ NIE NOSI OBRĄCZKI!

Celebryta najwyraźniej postanowił sobie, że będzie na bieżąco informował fanów o swojej nowej rzeczywistości singla z odzysku. Zmiana stanu cywilnego zmotywowała go do zmodyfikowania wizerunku (gwiazdor pofarbował się na platynowy blond) oraz częstszych wizyt na siłowni, o czym chętnie opowiada teraz na Insastory. W zorganizowanej we wtorek serii pytań i odpowiedzi Hakiel postanowił też odnieść się do frapującej internautów kwestii obrączki - dotąd zawieszonej na łańcuszku i widocznej na jego klatce piersiowej.