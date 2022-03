Marcin Hakiel nie rozstaje się ze ŚLUBNĄ OBRĄCZKĄ! (FOTO)

Monika 1 godz. temu zgłoś do moderacji 105 22 Odpowiedz

Widac, ze on jest smutny. Byl na kazde jej zawolanie, zawsze wszedzie, wspieral, robil co chciala, chciala by szczerzyl zeby na insta - szczerzyl, chciala by mial dlugie wlosy-mial, chciala by ubieral sie elegancko-ubieral. Opiekowal sie dziecmi spedzal z nimi czas, to ona kariere robila. I tak robila, ze az sie obok kogos nowego zakrecila. Ehhh, a on teraz jest soba, ma dryzure jaka chce, usmiech bez szczerzenia zebow, luzne ubrania, moze w koncu byc taki jaki chce, a nie taki jak go Kasia urobila. Szkoda go, widac, ze cierpi i liczy zapewne, ze ona sie opamieta. Mysle, ze on wybaczylby jej zdrade. On chcial byc szczesliwy i miec rodzine, zawsze powtarzal, ze dla niego to najwiekszy fundament, rodzina...