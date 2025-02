Marcin Hakiel zabrał Dominikę i małego Romeo na obiad do Hali Koszyki. Tata na medal?

Ladne zdjecia, pokazujace wlasciwe zmiany spoleczne: facet pcha wozek ze swoim dzieckiem, facet nosi swoje dziecko, facet karmi swoje dziecko: facet NIE pomaga zajmowac sie swoim dzieckiem, facet zajmuje sie dzieckiem. Wiadomo, to co na zdjeciach to niekoniecznie codziennosc, ale widac juz te zmiany wreszcie- i oby to stalo sie tak powszechne, by nikogo nie dziwilo!