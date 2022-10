Marcin Hakiel i jego nowa partnerka spędzają ROMANTYCZNY weekend w Zakopanem (ZDJĘCIA)

Iza 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A tak szczerze to to całe celebryctwo to jak kocioł z bigosem ,każdy z każdym się połączy a co z tego wyjdzie ? wielka niewiadoma ,a jak nie wyjdzie to z następnym do grobowej deski itd itd 😊