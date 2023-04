Marcin Hakiel pochwalił się wspólnym zdjęciem z tatą: "Jaki ojciec, taki syn". Internauci w szoku: "JAK BRACIA" (FOTO)

Marcin Hakiel na wspólnym zdjęciu z tatą. Internauci nie mogą uwierzyć, jak są do siebie podobni

Dziś, kilkanaście miesięcy po fakcie, życia Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela powoli wracają do normy. Ekskochankowie zgodnie dzieli się opieką nad pociechami, a w międzyczasie spełniają się w szczęśliwych związkach. Podczas gdy gospodyni "Pytania na śniadanie" angażuje się w relację z Maciejem Kurzajewskim , jej były mąż spędza upojne chwile u boku tajemniczej Dominiki .

Są oczywiście osoby, na które zarówno Kasia, jak i Marcin mogli liczyć w trudnych chwilach. W przypadku tancerza był to na pewno tata, z którym łączy go pasja do sportu. Rodzice Hakiela nie angażowali się w publiczną debatę na temat przeszłego i obecnego związku syna, a o ich codzienności wiadomo stosunkowo niewiele.