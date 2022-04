Marcin Hakiel robi formę po rozstaniu. Zabrał 13-letniego syna na trening do centrum Anny Lewandowskiej... (ZDJĘCIA)

Babe 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ma taki typ urody że jak za bardzo schudnie to od razu mega policzki się mu zapadają ( kwadratowa twarz). Mam tak samo. Jak biegałam długodystansowo i byłam chucherkiem to buzia nie wyglądała zbyt atrakcyjnie, przytyłam kilka kg i od razu lepiej, i zmarszczki mniej widoczne. Jestem kobietą przed 40 i ciut ciut ciała dodało mi uroku :) w sumie wtedy te kilka lat temu też się sobie podobałam, dopiero teraz jak patrzę na zdjęcia to mówię że to jednak nie było ładne... Teraz jakby bardziej kobieco :)