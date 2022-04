Marcin Hakiel pierwszy raz od rozstania WSPOMINA relację z Katarzyną Cichopek: "NIE ŻAŁUJĘ żadnego dnia z mojego małżeństwa"

Tato 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Kobieta zawsze zracjonalizuje sobie zdradę męża, a to tyran bo kazał, opłukać wannę po kąpieli, albo ciapa bo dawał jej zbytnią atencję. Zawsze się znajdzie jakoś powód. I kiedy żona zdradza dla świata jest to zawsze wina męża a ona jest wtedy odważna, silna kobieta która zawalczyła o siebie. Współczesna koltora jest przeciwko mężczyznom i rodzinie tylko po to by łatwiej kontrolować masy, by były rozbite i zagubione. Dzieci półsieroty z rysa na psychice z takim społeczeństwem można zrobić co tylko się chce. Feminizm i matriarchat to zamordyzm Europy Zachód niej 21 wieku.