Marcin Hakiel ROZPŁYWA SIĘ nad ukochaną (drugą z kolei) Dominiką. Wbił też szpilę Katarzynie Cichopek...

Pamiętacie jeszcze, jak to Marcin Hakiel odmawiał rozmów z mediami, bo chciał chronić swoją prywatność i uszanować wieloletnią relację z Katarzyną Cichopek? Co za czasy. Sporo się jednak w tej materii zmieniło. Obecnie tancerz jest zdecydowanie skory do otwierania życia prywatnego na tabloidowe sensacje i tak gdzie nie spojrzymy, tam teraz można spotkać właśnie Hakiela z jego skorą do występowania przed aparatami ukochaną imieniem Dominika. Dla osób, które mogą być nie do końca zorientowane, przypominamy, że Hakiel z Dominiką niedawno się rozstał. W sumie zaraz po komunii swojej córki Helenki. Tyle że tamta to była inna Dominika obdarowana przez media przydomkiem "tajemnicza". Teraz więc mamy do czynienia z Dominiką nr 2, która tajemnicza jest już zdecydowanie mniej.